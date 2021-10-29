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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар та євро мінімально впали в ціні: курс валют в Україні на 29 жовтня

Долар та євро мінімально впали в ціні: курс валют в Україні на 29 жовтня

Курс долара в Україні знизився, про це свідчать дані Національного банку України. Станом на 29 жовтня курс долара становить 26,33 грн, день тому валюту можна було придбати трішки дорожче – за 26,37 грн.

Курс євро в НБУ становить 30,5 грн за одиницю. У попередній банківський день європейську валюту можна було купити на 14 коп дорожче.

Також спостерігається зниження ціни на інші популярні в Україні валюти. За один день російський рубль здешевшав на 2 коп, зараз 10 рублів можна придбати за 3,74 грн.

Вартість злотого впала на 3 коп і зараз становить 6,6 грн за одиницю.

Курс валют в Україні від НБУ на 29 жовтня 2021:

  • $1 – 26,331 грн;
  • €1 – 30,5 грн;
  • 1 польський злотий – 6,6 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

курс валют в Україні 29 жовтня

За прогнозом Кабінету міністрів України, у найближчі три роки курс долара буде на рівні 28-29 грн. Уряд прогнозує зниження рівня інфляції у 2022 році до 6,2%. Через рік підвищення рівня цін може зменшитися до 5%.

Державний борг планують скоротити до менш ніж 50% ВВП. Це дозволить більше коштів спрямовувати на освіту, медицину та оборону держави.

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