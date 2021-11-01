Курс валют в Україні за вихідні оновився. Станом на 1 листопада долар здешевшав і коштує 26,28 грн.

У п’ятницю американську валюту можна було придбати на кілька копійок дешевше – за 26,33 грн.

Курс євро в Україні у перший день листопада навпаки підвищився, однак несуттєво. Зараз ціна валюти 30,59 грн, а ще у п’ятницю євро коштувало 30,50 грн.

Курс польського злотого зріс на 2 коп і зараз становить 6,62 грн. Значних коливань в курсі російського рубля також не спостерігається. Зараз 10 рублів в Україні коштуватимуть 3,72 грн, а в п’ятницю ціна складала 3,74 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 1 листопада 2021:

$1 – 26,28 грн;

€1 – 30,59 грн;

1 польський злотий – 6,62 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У листопаді посилення гривні не очікується, курс долара складатиме орієнтовно 27 грн.

Такий прогноз озвучив фінансовий експерт Олександр Хмелевський. За його словами, на курсі валют в Україні негативно позначиться зростання рівня інфляції.

Хмелевський передбачає, що ціни на споживчі товари будуть зростати через підвищення вартості нафти, вугілля та електроенергії.

Детальніше про курс валют в листопаді читайте у матеріалі.

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