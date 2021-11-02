Bank of America прогнозує різке зростання ціни на нафту у 2022 році

Bank of America підвищив прогноз ціни нафти марки Brent та очікує, що кінця червня 2022 року ціна досягне $120 за барель.

У Bank of America зазначили, що світова енергетична криза призвела до різкого зростання цін на газ і вугілля у всьому світі, і це прискорило відновлення цін еталонних нафтових ф’ючерсів, що торгуються на біржах у Лондоні та Нью-Йорку.

Видання Bloomberg додає, що додаткове прискорення цін на нафту може спричинити зростання попиту на бензин, дизельне та авіаційне паливо у поєднанні з обмеженнями переробних потужностей.

Наразі на Лондонській біржі ICE грудневий ф’ючерс Brent торгується за ціною $84,94 за барель.

Частина нафтотрейдерів вважають, що нафта досягне показника $100 за барель вже найближчим часом через те, що попит у світі перевищує пропозицію, а уповільнення інвестицій у нові джерела викопного палива призведе до неминучого виснаження запасів.