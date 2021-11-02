Національний банк України підвищив курс долара й знизив курс євро до гривні.

На перший вівторок листопада Нацбанк встановив курс 26,29 грн/1$.

Європейська валюта порівняно з 1 листопада здешевшала майже на 16 копійок і становить 30,44 грн/1€.

Впала ціна у вівторок також на польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 02.11:

$1 – 26,29 грн;

€1 – 30,44 грн;

1 польський злотий – 6,58 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

За прогнозом кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, долар у листопаді орієнтовно коштуватиме 27 грн.

Гривня у порівнянні з жовтневими показниками дещо втратить позиції.

Поки, запевняє економіст, фундаментальних причин для посилення немає.

На валютному курсі в останній місяць осені негативно позначиться зростання інфляції, енергетична криза, що продовжує загострюватися, соціальна напруга та протестна активність населення.