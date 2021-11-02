Національний банк України підвищив курс долара й знизив курс євро до гривні.
На перший вівторок листопада Нацбанк встановив курс 26,29 грн/1$.
Європейська валюта порівняно з 1 листопада здешевшала майже на 16 копійок і становить 30,44 грн/1€.
Впала ціна у вівторок також на польський злотий та російський рубль.
Курс валют в Україні від НБУ на 02.11:
- $1 – 26,29 грн;
- €1 – 30,44 грн;
- 1 польський злотий – 6,58 грн;
- 10 російських рублів – 3,7 грн.
За прогнозом кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, долар у листопаді орієнтовно коштуватиме 27 грн.
Гривня у порівнянні з жовтневими показниками дещо втратить позиції.
Поки, запевняє економіст, фундаментальних причин для посилення немає.
На валютному курсі в останній місяць осені негативно позначиться зростання інфляції, енергетична криза, що продовжує загострюватися, соціальна напруга та протестна активність населення.