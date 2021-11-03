Міністерство економіки України оприлюднило нову середню вартість бензину та дизельного палива. Українські АЗС можуть встановлювати свою націнку на пальне, відштовхуючись саме від цих показників.

Як відомо, на період дії карантину ціни на пальне в Україні регулюються державою. Таке регулювання запровадив у травні цього року Кабінет міністрів.

Уряд встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої вартості пального: для дизельного палива – не більше 7 грн/літр, а для бензину – не більше 5 грн/літр.

За даними Мінекономіки, станом на початок листопада середня вартість дизельного палива ULSD 10 ppm в Україні становитиме 24,90 грн за літр, а бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 28,40 грн за літр.

У порівнянні з кінцем жовтня вартість літра дизпалива знизилася на 17 копійки. Водночас вартість бензину зросла на 20 копійок.

Відтак, із урахуванням встановлених Кабміном граничних торгових націнок, вартість бензину на українських АЗС зараз не може перевищувати 33,40 грн за літр. Водночас гранична вартість дизельного палива не може перевищувати 31,90 грн за літр.

За даними моніторингу Консалтингової групи А-95, великі мережі АЗС в Україні вже відреагували на підвищення граничної вартості бензину та здешевлення дизельного палива.

Зокрема, в мережах WOG та ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 20 копійок за літр – до 33,49 грн/л.

Водночас дизельне пальне у цих мережах АЗС стало дешевшим на 17 копійок – до 31,90 грн/л.

Варто зазначити, що запроваджене урядом регулювання максимальної торговельної надбавки на бензин не стосується палива класу преміум. Регулювання поширюється на бензин марок А-92 і А-95, а також дизельне паливо.

Джерело: Міністерство економіки України, Enkorr