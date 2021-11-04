Чи вплине скорочення поставок скрапленого газу на опалювальний сезон – думка експерта

Україна не використовує скраплений газ для опалення приміщень, тому обмеження його експорту з Росії жодним чином не вплине на проходження опалювального сезону.

Про це в коментарі Фактам ICTV заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Скраплений газ – це автомобільний газ, який використовується на АЗС. Також його використовують у балонному вигляді у будинках, де немає газопостачання. Тобто для приготування їжі. Ним ніхто не опалює приміщення, – пояснив експерт.

За його словами, використання цього газу в балонах збільшується саме влітку, коли люди виїжджають на дачі, зимою загальне споживання скрапленого газу населенням зменшується, оскільки в Україні більшість будинків газифіковані.

Водночас обмеження постачання скрапленого газу може вплинути на ціни на автозаправках.

– Підніметься вверх ціна саме на заправках. Але у автомобілістів є альтернатива. Як тільки газ дорожчає, починають більше користуватися дизельним пальним. Тобто вони конкурують. Скраплений газ використовують переважно для великогабаритних автомобілів, – наголосив Пендзин.

У листопаді Росія обмежила постачання скрапленого газу в Україну до рівня 30% від обсягів, заявлених раніше експортерами.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запевнив, що це не повинно суттєво вплинути на ринок України, оскільки у листопаді низька активність щодо закупівлі цього газу.