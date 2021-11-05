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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро й долар продовжують дешевшати: курс валют на 5 листопада

Євро й долар продовжують дешевшати: курс валют на 5 листопада

Національний банк України 5 листопада знову знизив курс євро й долара до гривні.

На п’ятницю Нацбанк встановив курс 26,19 грн/1$, що на п’ять копійок менше ніж напередодні.

Європейська валюта порівняно з 4 листопада здешевшала майже на вісім копійок і становить 30,28 грн/1€.

Ціна на польський злотий знизилась також. Російський рубль у п’ятницю здорожчав майже на три копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 05.11:

  • $1 – 26,19 грн;
  • €1 – 30,28 грн;
  • 1 польський злотий – 6,58 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

курс валют 5 листопада 2021

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5% у 2021-2022 роках.

За даними ЄБРР, відновленню української економіки сприятимуть значний врожай зернових, а також нормалізація ділової активності.

Водночас у банку уточнили, що загрожують зростанню ВВП України низькі темпи вакцинації проти Covid-19 та повільне просування реформ.

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