Національний банк України 5 листопада знову знизив курс євро й долара до гривні.

На п’ятницю Нацбанк встановив курс 26,19 грн/1$, що на п’ять копійок менше ніж напередодні.

Європейська валюта порівняно з 4 листопада здешевшала майже на вісім копійок і становить 30,28 грн/1€.

Ціна на польський злотий знизилась також. Російський рубль у п’ятницю здорожчав майже на три копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 05.11:

$1 – 26,19 грн;

€1 – 30,28 грн;

1 польський злотий – 6,58 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5% у 2021-2022 роках.

За даними ЄБРР, відновленню української економіки сприятимуть значний врожай зернових, а також нормалізація ділової активності.

Водночас у банку уточнили, що загрожують зростанню ВВП України низькі темпи вакцинації проти Covid-19 та повільне просування реформ.