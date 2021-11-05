Національний банк України 5 листопада знову знизив курс євро й долара до гривні.
На п’ятницю Нацбанк встановив курс 26,19 грн/1$, що на п’ять копійок менше ніж напередодні.
Європейська валюта порівняно з 4 листопада здешевшала майже на вісім копійок і становить 30,28 грн/1€.
Ціна на польський злотий знизилась також. Російський рубль у п’ятницю здорожчав майже на три копійки.
Курс валют в Україні від НБУ на 05.11:
- $1 – 26,19 грн;
- €1 – 30,28 грн;
- 1 польський злотий – 6,58 грн;
- 10 російських рублів – 3,67 грн.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5% у 2021-2022 роках.
За даними ЄБРР, відновленню української економіки сприятимуть значний врожай зернових, а також нормалізація ділової активності.
Водночас у банку уточнили, що загрожують зростанню ВВП України низькі темпи вакцинації проти Covid-19 та повільне просування реформ.