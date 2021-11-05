Запуск Зеленським Великої приватизації допоможе Україні розкрити потенціал – Washington Daily News

Велика приватизація, розпочата командою президента Володимира Зеленського з київського заводу Більшовик – одна з найбільш очікуваних подій для бізнесу.

Низка виставлених на продаж підприємств можуть бути цікаві західним інвесторам, повідомляє Washington Daily News.

– Президент України Володимир Зеленський збирається приватизувати підприємства радянської епохи, які являють собою неограновані алмази для далекоглядних західних підприємців, – пише Washington Daily News.

Як констатує видання, серед приватизованих об’єктів є як діючі промислові підприємства, так і збиткові неефективні заводи, цікаві інвесторам в якості майданчиків для девелоперських проектів.

– Серед виставлених на аукціон є й ефективні підприємства, наприклад, титанові рудники. Більшість об’єктів, виставлених на приватизацію, вигідно розташовані у центрах міст, проте вже багато років є збитковим пережитком радянського минулого. Близько половини наразі не працюють, – повідомляє Washington Daily News.

Успіхом приватизації подібних підприємств видання називає продаж київського заводу Більшовик, проданого 27 жовтня за 1,429 млрд грн.

Як приклад можливостей, які передбачала команда Зеленського, експерти також наводять недавній аукціон Великої приватизації з продажу київського заводу Більшовик в центрі Києва.

– Більшовик – це застаріле оборонне машинобудівне підприємство XIX століття, розташоване на 35 га (майже 87 акрів) землі безпосередньо поблизу центру української столиці. Цей аукціон залучив консорціум місцевих інвесторів і приніс до державної скарбниці €50 млн. Новими власниками заводу стали українські підприємці Андрій Іванов та Олексій Баранов, які успішно розвивають бізнес в Україні, – зауважує Washington Daily News.

Як зазначає видання, масштабна приватизація держсектора є можливістю для України залучити західних інвесторів і розкрити економічний потенціал країни.

Іван Міклош, колишній міністр фінансів Словаччини та голова Стратегічної консультативної групи підтримки українських реформ, нещодавно написав, що успішний досвід великомасштабної приватизації допоможе країні повністю розкрити свій потенціал.

– У країни є всі компоненти: освічена робоча сила, потужний промисловий потенціал, найродючіші землі в Європі, багаті мінеральні ресурси і вихід до моря, – йдеться у виданні Washington Daily News.

Нагадаємо, аукціон з продажу ПКМЗ відбувся 27 жовтня. Вартість активу склала 1,429 млрд грн (при стартовій ціні 1,39 млрд грн).

Переможцем торгів стало ТОВ Дженерал Комерс. У консорціум покупців увійшли компанія UDP під управлінням Андрія Іванова і Олексій Баранов, власник компанії А Development.