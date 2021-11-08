Компанія Агро Газ Трейдінг, яка була постачальником давальницького газу для Одеського припортового заводу до моменту зупинки останнього у вересні 2021 через рекордне зростання цін на газ на світових ринках, перерахувала на користь останнього 134 млн грн.

Таким чином АГТ продовжує виконувати зобов’язання перед ОПЗ, незважаючи на закінчення строку давальницького договору.

У АГТ нагадують, що з 1 листопада у ОПЗ мав з’явитися новий давалець в особі компанії DACHEX SHIPPING PTE. LTD.

Вказана компанія була визнана переможцем раніше оголошеного конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини для ОПЗ, однак офіційної інформації щодо укладення нового контракту немає.

Окрім цього, за інформацією, яку опублікував на своїй сторінці Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков, DACHEX SHIPPING PTE. LTD взагалі не може стати новим постачальником природного газу для ОПЗ через відсутність можливості отримати ліцензію на постачання природного газу.

– ТОВ АГТ щиро занепокоєно відсутністю поставок природного газу на АТ ОПЗ та наслідків, які виникли внаслідок цього, зокрема переведення трудового колективу на триденний робочий тиждень, зменшення заробітної плати та затримки у їх виплатах. Окрім цього, без застосування рішучих дій спрямованих на відновлення роботи потужностей АТ ОПЗ, Україна може остаточно втратити містоутворююче підприємство Одеського регіону та одне з найбільших підприємств з виробництва мінеральних добрив, – резюмують у АГТ.

За період співпраці з АГТ, який розпочався влітку 2019, ОПЗ переробив близько 1,5 млрд куб газу, що дозволило виготовити 2 млн т продукції. Також за цей період ОПЗ сплатив на користь групи Нафтогаз понад 70 млн грн за раніше накопиченими боргами.

Фото: Одеський припортовий завод