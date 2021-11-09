Курс валют в Україні оновився. Порівняно з попереднім банківським днем, курс долара несуттєво знизився. Наразі американську валюту можна придбати за 26,08 грн, а 24 год тому ціна становила 26,1 грн за одиницю.

За даними Національного банку, курс євро станом на вівторок, 9 листопада, становить 30,2 грн. Ще у понеділок європейська валюта коштувала на 10 коп дешевше.

Піднявся в ціні на кілька копійок польський злотий. Зараз в Україні його можна придбати за 6,57 грн. Курс російського рубля, навпаки, знизився, 10 рублів коштують 3,65 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 9 листопада 2021:

$1 – 26,08 грн;

€1 – 30,2 грн;

1 польський злотий – 6,57 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

За дев’ять місяців 2021 року в Україну надійшло $10,339 млрд з-за кордону. З цієї суми оплата праці українських заробітчан становить $10,131 млрд.

Такі дані щодо динаміки переказів оприлюднив Національний банк України.

Об’єм переказів уже перевищив показник минулого року на 19,2% або на $1,703 млрд. Лише за вересень 2021 року з інших країн в Україну надійшло $1,266 млрд.

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