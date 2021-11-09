Екс-співробітник ДТЕК почав конкурувати з колишнім роботодавцем на енергоринку

Восени компанія Віталія Бутенка, екс-менеджера Д. Трейдинг (ДТЕК) дебютувала на ринку електроенергії як трейдер. Про це сам Віталій Бутенко написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

– Цієї осені я дебютував на ринку електроенергії як самостійний інвестор і трейдер. Створена мною компанія ТЕТ Груп уклала контракт на постачання електроенергії з Білорусі. Всім, кого бентежить, чому саме моя компанія, відповім так: є сильна команда, довіра банків, мій багаторічний досвід, знання і моя професійна репутація, – зазначив Віталій Бутенко.

За його словами, мета нової компанії – стати гравцем нового формату, що пропонує нестандартні рішення, і брати участь у розвитку конкурентного ринку, залучаючи інвестиції, створюючи нові ринкові продукти і підвищуючи планку для конкуренції.

– На початковому етапі ТЕТ Груп сфокусується на створенні й розвитку повноцінної трейдингової інфраструктури для роботи на ринку електроенергії, газу і вугілля. Чому я почав з трейдингу? Бо першочергове завдання – побудувати ефективні процеси при роботі з внутрішнім ринком електроенергії та газу. Це дозволить компанії управляти ринковою волатильністю і успішно торгувати в умовах невизначеності. Зі стратегічного погляду, я глибоко переконаний, що для України пріоритет не вугілля і не газ, а інвестиції. Ось у чому дійсно величезний дефіцит української енергетики, – підкреслив Віталій Бутенко.

Віталій Бутенко також додав, що інвестиції в галузь можливі тільки за умови, що інвесторам будуть забезпечені надійність, професіоналізм і системне управління ризиками.

Він зазначив, що кілька років тому публічно відстоював позицію, що безконтрольний імпорт електроенергії в Україну несе загрозу для вітчизняної генерації і ринку в цілому, і позиція підприємця не змінилася, однак для стабільності енергосистеми імпорт сьогодні критично важливий.

– Ситуація в Україні – складна. Запаси вугілля на складах ТЕС дуже низькі. Вартість газу досягла рекордних висот. Обладнання вітчизняного покоління перебуває далеко не в кращому стані через зниження інвестицій. Ризик аварійності високий. В системі – дефіцит електроенергії. Ще холодів не було, а країна вже просила аварійну допомогу 500 МВт з Білорусі. Без імпорту українська енергосистема може зіткнутися з істотним дефіцитом е/е. Як і мільйони українців, я не хочу опинитися без світла і тепла, коли на вулиці мінусова температура, – повідомив Віталій Бутенко.

Бутенко додав, що сьогодні імпорт – це стабільність вітчизняної енергосистеми, подобається це його колишнім колегам чи ні.

Раніше повідомлялося, що нещодавно створене ТОВ ТЕТ Груп, власником якого є колишній глава Д. Трейдинг Віталій Бутенко, на добовому аукціоні НЕК Укренерго викупило 400 МВт потужності на всі години для імпорту електронергії з Білорусі на 3 листопада.

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Фото: Віталій Бутенко