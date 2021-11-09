Жодних домовленостей з Коломойським: Нафтогаз спростував чутки навколо судової справи проти Укрнафти

У НАК Нафтогаз України відреагували на дезінформацію, яка активно поширюється в останні дні навколо судової справи Укрнафта проти Нафтогазу.

У компанії рішуче спростували чутки про домовленості з олігархом Ігорем Коломойським.

Як пояснили в Нафтогазі, проблема бере початок в 2006-2013 роках, відтоді тривають судові суперечки в українських судах, а з 2015 року – в іноземних судах.

– Інформація про те, що Нафтогаз домовився з бізнесменом Ігорем Коломойським, або підписав з Укрнафтою відповідну мирову угоду, або погодився віддати 3,5 млрд кубометрів газу або інший обсяг газу, грошові кошти тощо, не відповідає дійсності. Припущення, що Нафтогаз вже віддав Коломойському якісь обсяги газу, також неправдиве. Нафтогаз не передавав жодних обсягів газу або коштів Укрнафті з того моменту, як Нафтогаз очолив Юрій Вітренко (28 квітня 2021), – йдеться в повідомленні НАКу.

За даними компанії, зараз триває судовий процес між Національною акціонерною компанією Нафтогаз України і ПАТ Укрнафта про стягнення 9,067 млрд. куб. м природного газу і всіх доходів, які НАК Нафтогаз України отримала або могла отримати від продажу обсягу природного газу.

Нафтогаз не згоден з позовними вимогами Укрнафти. Позиція Нафтогазу залишається по суті незмінною від першого засідання суду в цій справі.

Іншими словами, компанія не згодна з вимогами Укрнафти про передачу їй спірних обсягів газу та з вимогами Укрнафти про компенсацію вартості спірних обсягів газу за поточною ринковою ціною.

– Нафтогаз максимально відкрито розкриває інформацію про судові суперечки з Укрнафтою, виступає за відкритий для ЗМІ судовий процес. Компанія надає в судовому процесі необхідні документи. Зазначимо, що з 2018 року Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо ненадання суду документів, що могло завдати шкоди інтересам національної компанії, – зазначили в НАК Нафтогаз України.

Фото: Нафтогаз