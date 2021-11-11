Курс долара та євро в Україні знизився. Станом на четвер, 11 листопада, Національний банк встановив офіційний курс долара на рівні 26,06 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта здешевшала на 3 коп.

Курс євро становить 30,12 грн. Ще в середу валюту можна було придбати за 30, 21 грн за одиницю.

Польський злотий також мінімально втратив позиції. Валюта впала в ціні на 5 коп, зараз злотий можна придбати в Україні за 6,53 грн.

Курс рубля в Україні станом на 11 листопада становить 3,68 грн за 10 руб.

Курс валют в Україні від НБУ на 11 листопада 2021:

$1 – 26,06 грн;

€1 – 30,12 грн;

1 польський злотий – 6,53 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

В останній місяць осені гривня втратить жовтневі позиці, а вартість долара буде на рівнів 27 грн. Через негативний стан економіки причин для посилення гривні наразі немає.

На курсі валют також позначиться інфляція та загострення енергетичної кризи. Відповідний прогноз озвучив незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Детальніше про курс валют у листопаді читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Читайте: