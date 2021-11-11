Пік пройдено: в НБУ прогнозують зниження інфляції

Пік зростання споживчих цін в Україні пройдено, надалі інфляція знижуватиметься.

Про це заявили в Нацбанку України, коментуючи останні дані Держстату, згідно з якими інфляція у жовтні 2021-го в річному вимірі сповільнилася до 10,9% (з 11% у вересні).

– Жовтневий макропрогноз НБУ передбачає досягнення інфляцією однознакового рівня за підсумками 2021 року та цільового рівня 5% наприкінці 2022 року. Як і раніше, Національний банк оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції як зміщений вгору, особливо на середньостроковому горизонті, – пояснили у Нацбанку.

Водночас наголосили, що споживча інфляція у жовтні очікувано сповільнилася, але залишається вище прогнозованої.

Пояснюють це істотними вторинними ефектами подорожчання енергоресурсів. Зокрема прискорилося зростання цін на оброблені продовольчі товари – до 13,2%. Через високі ціни на енергоносії дорожчали макаронні вироби, хлібопекарська та молочна продукція. А ціни на крупи зросли ще й через торгові обмеження, введені Росією.

Проте сповільнилися темпи зростання цін на соняшникову олію.

Високі тарифи на енергоносії позначилися також на цінах на м’ясо та овочі.

Споживча інфляція у жовтні 2021 року порівняно з жовтнем 2020-го сповільнилась.

За інформацією Держстату, вона становить 10,9%, хоча ще у вересні цей показник був на рівні 11%.

Водночас інфляція у жовтні порівняно з вереснем 2021 року зросла лише на 0,9%.