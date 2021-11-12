Міжнародний валютний фонд (МВФ) здійснить перегляд програми stand-by для України 22 листопада.

Ця дата зазначена у попередньому розкладі офіційних засідань виконавчої ради МВФ на сайті відомства.

18 жовтня завершила свою роботу онлайн-місія МВФ щодо першого перегляду програми stand-by.

За її результатами Україна претендує на отримання другого траншу обсягом $700 млн. Сторони також домовилися щодо продовження програми до кінця червня 2022 року.

У жовтні 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №5850 про Нацбанк. Він необхідний для посиленої співпраці з МВФ.

У документі закріплено право НБУ проводити перевірки банків та юридичних осіб, яким видали ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Нацбанку з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень.