Курс долара в Україні піднявся за добу. Наразі американська валюта коштує 26,1 грн за одиницю, це на 4 коп. більше, порівняно з попереднім днем.

За даними Національного банку України, офіційний курс євро станом на 12 листопада становить 29,9 грн. У попередній банківський день євро можна було придбати за 30,12 грн.

Курс польського злотого також впав. Зараз валюта коштує на кілька копійок дешевше, ніж 24 год тому, – 6,47 грн. Російський рубль майже без змін. Станом на 12 листопада 10 руб в Україні коштують 3,67 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 12 листопада 2021:

$1 – 26,1 грн;

€1 – 29,9 грн;

1 польський злотий – 6,47 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн

Що буде з курсом долара у листопаді

У листопаді не варто очікувати зміцнення позицій гривні – підстав для цього немає. Через негативний стан економіки гривня дещо втратить жовтневі позиції.

На курс валют в Україні вплине енергетична криза та зростання цін. Такий прогноз озвучив Фактам ICTV економіст.

За його словами, курс долара в останній місяць осені буде на рівні 27 грн. Детальний прогноз щодо курсу валют у листопаді читайте у матеріалі.

Читайте: