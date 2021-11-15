Курс долара в Україні зріс за вихідні. Станом на понеділок, 15 листопада, офіційний курс долара в Україні становить 26,11 грн. Це всього на 1 коп. більше, порівняно з п’ятницею.

Євро навпаки втратило позиції, впавши у ціні на 1 коп. Курс євро у НБУ 15 листопада – 29,9 грн.

Офіційний курс злотого за даними НБУ – 6,44 грн, валюта мінімально здешевшала. 10 російських рублів наразі можна придбати за 3,61 грн, це на 6 коп. менше, якщо порівнювати з курсом у п’ятницю.

Курс валют в Україні від НБУ на 15 листопада 2021:

$1 – 26,11 грн;

€1 – 29,9 грн;

1 польський злотий – 6,44 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

З початку 2021 року в Україну надійшло $10,339 млрд приватних грошових переказів. Зокрема, з цієї суми $10,131 млрд – це оплата праці українських заробітчан за кордоном.

Обсяг переказів за дев’ять місяців поточного року на 19,2% перевищив торішні показники. Лише у вересні в Україну перерахували $1,266 млрд.

Детальний звіт щодо грошових переказів з-за кордону від Національного банку дивіться у матеріалі.

Читайте: