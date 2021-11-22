Бюджет втрачає до 150 млрд грн через зарплати в конвертах – дослідження

Через виплату тіньових зарплат або, як їх ще часто називають, зарплат у конвертах, минулого року український бюджет недоотримав 110-150 млрд грн.

Якщо порівняти, то це стільки ж, як сума видатків на оборону в держбюджеті на 2021 рік. Про це свідчать дані дослідження CASE Ukraine та Інституту соціально-економічної трансформації.

Тіньові зарплати навіть випередили багаторічного лідера – контрабанду та порушення митних правил. Тепер вона посідає друге місце серед сфер, з яких українських бюджет недоотримує гроші від сплати податків. Втрати від них становили близько 70-120 млрд грн у 2021 році.

Аналітики додають, що через кризу, структурні зміни та зміни до законодавства зросли зловживання за низкою напрямків. Наприклад, збільшилися втрати бюджету від тіньових зарплат, контрабанди та корупції на кордоні. Водночас зловживання через офшори та податкові скрутки зменшилися.

Так, обсяги виведення прибутків за кордон залишаються високими, але вони зменшились торік і сягають від 120 до 200 млрд грн на рік. Бюджет від цього втрачає 15-35 млрд грн.

Загалом 10 млн українців за минулий рік не сплатили державі ані копійки податку, бо не отримували доходу. Хоча в Україні майже 15,5 млн зайнятого населення, але кожен п’ятий нині працює нелегально.

Так звані зарплати у конвертах отримують там, де найбільше готівки. Це – сільське господарство, торгівля, будівництво, сфера обслуговування (ресторани, кафе, готелі). Бізнес обходить закон різними способами.

Джерело: Інститут соціально-економічної трансформації