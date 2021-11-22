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ДП Гарантований покупець додатково заробив 200 млн грн від продажу зеленої електроенергії

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ДП Гарантований покупець додатково заробив 200 млн грн від продажу зеленої електроенергії

22 листопада 2021 року на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон державного підприємства Гарантований покупець з продажу електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). На торги виставили зелену електроенергію з постачанням у грудні.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За інформацією компанії, Гарантований покупець обмежив на 40% обсяги постачання електроенергії за укладеними раніше контрактами, які були не вигідними для підприємства та держави, і зумів реалізувати цю електроенергію на аукціоні за ринковою ціною.

За результатами торгів було продано 96 720 МВт/год, тобто весь обсяг, виставлений на аукціон.

Середньозважена ціна продажу склала 3 422 грн МВт/год, що двічі вище, ніж було у раніше укладених контрактах.

Це дало можливість державному підприємству отримати додатково 201,2 млн грн, які будуть спрямовані на розрахунки з виробниками зеленої електроенергії.

Нагадаємо, 15 листопада ДП Гарантований покупець очолив Вадим Улида.

Попередній керівник був звільнений через підозру у завданні збитків підприємству внаслідок продажу зеленої електроенергії за заниженою ціною. У зв’язку з цим Міненерго ініціювало створення спеціальної міжвідомчої комісії.

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Фото: Depositphotos

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