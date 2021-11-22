ДП Гарантований покупець додатково заробив 200 млн грн від продажу зеленої електроенергії

22 листопада 2021 року на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон державного підприємства Гарантований покупець з продажу електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). На торги виставили зелену електроенергію з постачанням у грудні.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За інформацією компанії, Гарантований покупець обмежив на 40% обсяги постачання електроенергії за укладеними раніше контрактами, які були не вигідними для підприємства та держави, і зумів реалізувати цю електроенергію на аукціоні за ринковою ціною.

За результатами торгів було продано 96 720 МВт/год, тобто весь обсяг, виставлений на аукціон.

Середньозважена ціна продажу склала 3 422 грн МВт/год, що двічі вище, ніж було у раніше укладених контрактах.

Це дало можливість державному підприємству отримати додатково 201,2 млн грн, які будуть спрямовані на розрахунки з виробниками зеленої електроенергії.

Нагадаємо, 15 листопада ДП Гарантований покупець очолив Вадим Улида.

Попередній керівник був звільнений через підозру у завданні збитків підприємству внаслідок продажу зеленої електроенергії за заниженою ціною. У зв’язку з цим Міненерго ініціювало створення спеціальної міжвідомчої комісії.