Велика приватизація Зеленського стане імпульсом для економіки, – Focus

Програма Великої приватизації, що стартувала з продажу заводу Більшовик, може бути цікава інвесторам з Німеччини та Швейцарії.

Про це пише німецький журнал Focus.

Як зазначає видання, більшість виставлених на продаж підприємств збиткові, але є перспективними з точки зору розвитку на їх територіях девелоперських проектів.

– Президент України Володимир Зеленський запустив програму Великої приватизації, до якої входять понад 3 тис. державних підприємств, багато з яких є пережитками радянської епохи і економічно невигідні. Об’єкти цікаві німецьким інвесторам через їх розташування та розмір земельних ділянок у центрах великих міст України. Для інвесторів великі можливості з’являються через відносно дешеву покупку активів з цікавими можливостями розвитку. Український ринок нерухомості є одним з найбільш швидкозростаючих в Європі, – пише Focus.

Як приклад продажу застарілого промислового активу під девелоперський проект видання наводить приватизацію Київського заводу Більшовик, яка відбулася 27 жовтня.

– Прикладом цього є нещодавно проданий завод Більшовик у центрі Києва. Це старе підприємство, засноване в 19 столітті. Цінним його робить площа в 35 га землі в центрі Києва, яка обійшлася покупцеві в €50 млн. Новим власником заводу Більшовик в центрі Києва є український консорціум інвесторів, який вже реалізував інші проекти технологічного парку, в тому числі першу в Україні Кремнієву долину, – пише Focus.

У видання додають, що на місце напівзруйнованого заводу прийде інноваційна інфраструктура з великим комфортом для жителів міста. Новий власник планує вкласти мільйони доларів в інвестиції, створити нові робочі місця та перспективи розвитку.

Як зазначає видання, Український уряд працює над залученням інвесторів з Німеччини та Швейцарії, а в українських бізнес-асоціаціях очікують, що прихід німецьких і швейцарських підприємців дасть імпульс для розвитку української економіки.

– Тепер з боку уряду України шукають інвесторів з Німеччини та Швейцарії, які готові придбати нерухомість і розвивати її надалі. Директор Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Анна Дерев’янко очікує, що німецькі та швейцарські інвестори стануть стимулом для розвитку підприємництва в країні, отримають імпульс від нових підприємств і розвиток великих об’єктів нерухомості в престижних районах, – пише Focus.

Нагадаємо, аукціон з продажу першого Київського машинобудівного заводу (раніше-завод Більшовик) пройшов 27 жовтня. Вартість активу склала 1,429 млрд грн (при стартовій ціні 1,39 млрд грн).

Переможцем торгів стало ТОВ Дженерал Комерс. У Консорціум покупців увійшли компанія UDP під управлінням Андрія Іванова і А Development під керівництвом Олексія Баранова.

Джерело: Focus