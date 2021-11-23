23 листопада Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.
У вівторок долар зріс у ціні майже на дев’ять копійок і становить уже 26,66 грн/1$.
Європейська валюта в другий робочий день тижня здорожчала на вісім копійок – 30,06 грн/1€.
Польський злотий знизився ледь помітно – із 6,41 грн до 6,40 грн. Російський рубль впав у ціні майже на шість копійок – до 3,56 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 23.11:
- $1 – 26,66 грн;
- €1 – 30,06 грн;
- 1 польський злотий – 6,40 грн;
- 10 російських рублів – 3,56 грн.
Із січня до вересня 2021 року загальна сума фінансових операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 3 631 млрд грн.
Це на 29,3% більше ніж за цей самий період рік тому.
Загальна кількість операцій, за даними Національного банку України, становила 5 655. У 2020 році їх було на 31,2% менше.