У Державній податковій службі України нагадали українцям про необхідність сплати низки податків до кінця цього місяця. Йдеться, зокрема, про підприємців.

Згідно з повідомленням ДПС, податки і збори слід сплатити до 1 грудня.

Так, уже у вівторок, 30 листопада, завершується термін сплати:

• акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) за жовтень 2021 року;

• військового збору з нарахованого, проте не виплаченого доходу за жовтень цього року;

• ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) із доходів у вигляді відсотків, нарахованих за жовтень цього року на суми банківських депозитних чи поточних рахунків, депозитних сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки;

• земельного податку чи орендної плати за землю державної/комунальної власності за жовтень 2021 року (це не стосується громадян);

• податку на додану вартість (ПДВ) за жовтень цього року;

• рентної плати за жовтень за користування надрами під час видобування вуглеводневої сировини;

• плати за жовтень за користування радіочастотним ресурсом України;

• плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами (період – жовтень 2021 року);

• плати за транзитне транспортування аміаку трубопроводами в Україні (за жовтень цього року).

Як відомо, в Україні з 1 грудня буде підвищено розмір єдиного соціального внеску, який прив’язаний до заробітної плати громадян. Це відбувається через збільшення мінімальної зарплати українців, яка з 1 грудня 2021 року становитиме 6 500 грн.

Із 1 січня підприємцям першої категорії щомісяця доведеться сплачувати 248 гривень єдиного податку, другої – 1 300 грн.

Джерело: Державна податкова служба України