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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Невелике збільшення долара та євро: курс валют в Україні на 30 листопада

Марія Степанюк редактор стрічки
Курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 листопада 2021 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,17 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала 27,10 грн/1$.

Європейська валюта теж трохи зросла і наразі становить 30,64 грн/1€, днем ​​раніше євро було 30,57 грн/1€.

Подібне незначне зростання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 30.11:

  • $1 – 27,1033 грн;
  • €1 – 30,6481 грн;
  • 1 польський злотий – 6,5292 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6439 грн.

Прогноз курсу долара на грудень

У грудні 2021 року вперше за багато років на українців чекає девальвація гривні, а не її зміцнення.

Курс гривні до кінця року, швидше за все, перебуватиме в межах 27-28 грн за долар. Детальніше від чого залежатиме ступінь девальвації гривні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НБУ

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