Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 листопада 2021 року.
НБУ встановив курс долара на рівні 27,17 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала 27,10 грн/1$.
Європейська валюта теж трохи зросла і наразі становить 30,64 грн/1€, днем раніше євро було 30,57 грн/1€.
Подібне незначне зростання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.
Курс валют в Україні від НБУ на 30.11:
- $1 – 27,1033 грн;
- €1 – 30,6481 грн;
- 1 польський злотий – 6,5292 грн;
- 10 російських рублів – 3,6439 грн.
Прогноз курсу долара на грудень
У грудні 2021 року вперше за багато років на українців чекає девальвація гривні, а не її зміцнення.
Курс гривні до кінця року, швидше за все, перебуватиме в межах 27-28 грн за долар. Детальніше від чого залежатиме ступінь девальвації гривні читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: НБУ