Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 листопада 2021 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,17 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала 27,10 грн/1$.

Європейська валюта теж трохи зросла і наразі становить 30,64 грн/1€, днем ​​раніше євро було 30,57 грн/1€.

Подібне незначне зростання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 30.11:

$1 – 27,1033 грн;

€1 – 30,6481 грн;

1 польський злотий – 6,5292 грн;

10 російських рублів – 3,6439 грн.

Прогноз курсу долара на грудень

У грудні 2021 року вперше за багато років на українців чекає девальвація гривні, а не її зміцнення.

Курс гривні до кінця року, швидше за все, перебуватиме в межах 27-28 грн за долар. Детальніше від чого залежатиме ступінь девальвації гривні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НБУ