Якщо наприкінці жовтня ціна на нафту, наприклад, марки Brent сягала рекордних значень – близько $87 за барель, то після рішення США, Японії та Китаю продати частину стратегічних запасів, хоч і незначно, але вона пішла вниз, і 24 листопада торгується на рівні $82.

Це вимушений крок задля зниження цін та покриття дефіциту нафти на тлі того, що країни ОПЕК+ відмовилися збільшити видобуток. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив сьогодні, що не чекає на миттєве зменшення цін на пальне, але вважає, що спільні зусилля у підсумку призведуть до позитивних наслідків.

Як рішення про розконсервування стратегічних нафтових запасів США вплине на ситуацію з цінами на пальне в Україні, чи слід чекати зниження у найближчій перспективі – Факти ICTV розбиралися з експертами ринку.

Ціни на бензин: чи буде зниження

Нинішні світові ціни на нафту директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає нелогічними і необґрунтованими.

– Ціна зростала і сягнула $85 за барель. Очевидно, що вона нелогічна, бо до пандемії було $60. А зараз, коли до перемоги над коронавірусом ще далеко, вона вже $80. Не може світова економіка бути слабкою, а ціна на нафту – такою високою. Чому ціна впала? Тільки тому, що США, Китай та Японія розглядають можливість розконсервувати свої нафтові запаси. Вони це навіть ще не зробили, а ціна вже пішла вниз. Це перший фактор, – пояснив експерт.

Другим фактором Куюн назвав чергову хвилю коронавірусу, що знову зменшило споживання, адже люди обмежені у пересуванні. Відповідно і ціна знизилася.

А рішення Мінекономіки щодо зниження граничної ціни на пальне в Україні експерт ринку вважає логічним, бо воно базується на світових котируваннях.

– У нас у найближчій перспективі буде зниження цін на бензин в межах 1 грн/л, на дизельне пальне – на 70 коп./л. Я думаю, що вже до кінця цього місяця ми побачимо на АЗС відповідні ціни, – підсумував Сергій Куюн.

Водночас паливний експерт, директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець вважає, що рішення про розконсервування стратегічних запасів нафти у США, Японії та Китаї не надто вплинуло на рівень цін на пальне.

– А якщо якось і вплине, то у дуже вузькому коридорі – десь 10-15%, – прогнозує він.

На думку експерта, якщо у перспективі ОПЕК+ не ухвалить рішення щодо збільшення видобутку, не слід чекати значного зниження цін на бензин та дизель.

– Тим паче в Україні – держрегулювання цін на пальне. У найближчій перспективі якихось передумов до зниження ціни я не бачу, – сказав Юрій Чорнобривець.

США продадуть 50 млн барелів нафти із резерву

Напередодні президент США Джо Байден оголосив про намір продати 50 млн барелів нафти зі стратегічного запасу країни, скоординувавши свої кроки з Китаєм, Японією, Індією, Південною Кореєю і Великою Британією.

Сьогодні Міненергетики США повідомило, що в грудні продасть через аукціони 32 млн барелів – з поставками з січня до квітня 2022 року. Щодо ще 18 млн барелів рішення буде не раніше 17 грудня.

Японія 24 листопада також підтвердила, що продасть частину нафти з державного резерву, але терміни та обсяги не уточнила.

А в Китаї заявили, що залучать нафту з державних резервів відповідно до своїх потреб.