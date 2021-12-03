У четвер, 2 грудня, Міністерство економіки України оприлюднило оновлені показники середньої вартості бензину та дизельного палива. Ціни порівняно з кінцем листопада знизилися.

Так, на початок грудня середня вартість дизельного палива ULSD 10 ppm склала 23,27 грн за літр, а бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 25,88 грн за літр.

Саме на підставі цих цін обчислюється гранична ціна продажу пального на українських АЗС.

У порівнянні з кінцем листопада середня вартість літра бензину знизилася на 1,27 грн, а дизпалива – на 0,56 грн за літр.

Як відомо, на період карантину в Україні запроваджено державне регулювання цін на пальне. Таке рішення ухвалив у травні цього року Кабінет міністрів.

Були встановлені граничні рівні торговельних націнок до середньої вартості пального: для дизпалива – не більше 7 грн/літр, для бензину – не більше 5 грн/літр.

Відтак, станом на початок грудня вартість бензину на АЗС в Україні не повинна перевищувати 30,88 грн за літр, а дизельного палива – 30,27 грн за літр.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи А-95, великі мережі АЗС в Україні вже відреагували на зниження граничних цін на бензин та дизпаливо.

Зокрема, середня вартість бензину А-92 по країні знизилася на 29 копійок за літр (склала 30,32 грн/л), бензину А-95 – на 30 копійок за літр (до 31,09 грн/л), а дизельного палива – на 13 копійок за літр (до 30,18 грн/л).

Наприклад, мережі АЗС WOG та ОККО знизили вартість бензину марки А-95 на 1,27 грн/л (до 30,88 грн за літр), А-92 – на 1,26 грн/л (до 30,49 грн за літр). А дизпаливо стало дешевшим на 56 копійок за літр (ціна впала до 30,27 грн/л).

У мережі Shell вартість бензину та дизпалива зменшилася на 0,56 – 1,27 грн за літр. Зокрема, ціни на бензин марки А-92 впали до 30,39 грн за літр, А-95 – до 30,88 грн, а дизпалива – до 30,27 грн.

Водночас у мережах АЗС Фактор, Prime і Mango ціни знизилися на 30-50 копійок за літр.

Запроваджене Кабінетом міністрів регулювання максимальної торговельної націнки на бензин не стосується палива класу преміум. Регулювання поширюється на бензин марок А-92 і А-95, а також диз паливо.

Джерело: Міністерство економіки України, Enkorr