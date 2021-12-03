Станом на 3 грудня 2021 року, долар та євро посилили свої позиції. За даними Національного банку України, американська валюта коштує дорожче на 7 копійок, а європейська – на 10 копійок.

Днем раніше $1 можна було придбати за 27,2296 грн, а сьогодні його вартість становить 27,2933 грн за одиницю.

Подібна ситуація спостерігається з курсом євро. Вартість €1 у четвер становила 30,8443 грн, а у п’ятницю одиниця європейської валюти здорожчала до 30,9438 грн.

За даними НБУ, один польський злотий коштує 6,7386 грн, що на 6 копійок більше, ніж вчора. 3 грудня ціна 10 російських рублів становить 3,7034 грн, що дорожче на 2 копійки у порівнянні з 2 грудня.

Курс валют в Україні від НБУ на 3 грудня

$1 – 27,2933 грн;

€1 – 30,9438 грн;

1 польський злотий – 6,7386 грн;

10 російських рублів – 3,7034 грн.

Курс валют у грудні

Економіст Олександр Хмелевський надав свій прогноз курсу валют у грудні 2021 року. За його словами, вперше за багато років на українців чекає девальвація, а не зміцнення гривні.

Експерт переконаний, що ступінь зменшення цінності валюти залежатиме від того, чи загострюватиметься економічна та політична криза. Згідно з його прогнозом, найімовірніше курс гривні до кінця року триматиметься у межах 27-28 грн за $1.