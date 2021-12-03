П’ять банків погодилися виплачувати українцям 1 тис. грн за вакцинацію

П’ять банків погодилися виплачувати 1 тис. грн вакцинованим українцям. Відкриття рахунків буде безкоштовним. Про це повідомила Ірина Новікова – заступниця міністра економіки.

За її словами, кількість банків з часом буде збільшуватися, наразі активно проводяться консультації з усіма банками, які працюють в Україні.

Порядок надання 1 тис. грн за вакцинацію, за словами Новікової, уряд затвердить на засіданні 8 грудня.

Про виділення 1 тис. грн за вакцинацію у листопаді повідомив президент України Володимир Зеленський. Така ініціатива покликана мотивувати громадян вакцинуватися від Covid-19, а також допомогти бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії.

За отримані кошти вакциновані українці зможуть придбати абонементи у спортзал або фітнес-центр, відвідати кіно, театр, виставу, музей чи концерт. Нещодавно до списку додали й книги.

2 грудня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект про виділення 1 тис. грн українцям. Загалом на ініціативу виділили 8 млрд грн.

Нещодавно Ірина Новікова у коментарі Фактам ICTV розповіла, як можна отримати кошти за вакцинацію. За її словами, програма стартує 19 грудня та діятиме протягом року. Нараховані кошти можна буде використати протягом чотирьох місяців.

Читайте:

Джерело: Слово та діло

Фото: Мінекономіки