П’ять банків погодилися виплачувати українцям 1 тис. грн за вакцинацію

П’ять банків погодилися виплачувати 1 тис. грн вакцинованим українцям. Відкриття рахунків буде безкоштовним. Про це повідомила Ірина Новікова – заступниця міністра економіки.
За її словами, кількість банків з часом буде збільшуватися, наразі активно проводяться консультації з усіма банками, які працюють в Україні.
Порядок надання 1 тис. грн за вакцинацію, за словами Новікової, уряд затвердить на засіданні 8 грудня.
Про виділення 1 тис. грн за вакцинацію у листопаді повідомив президент України Володимир Зеленський. Така ініціатива покликана мотивувати громадян вакцинуватися від Covid-19, а також допомогти бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії.
За отримані кошти вакциновані українці зможуть придбати абонементи у спортзал або фітнес-центр, відвідати кіно, театр, виставу, музей чи концерт. Нещодавно до списку додали й книги.
2 грудня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект про виділення 1 тис. грн українцям. Загалом на ініціативу виділили 8 млрд грн.
Нещодавно Ірина Новікова у коментарі Фактам ICTV розповіла, як можна отримати кошти за вакцинацію. За її словами, програма стартує 19 грудня та діятиме протягом року. Нараховані кошти можна буде використати протягом чотирьох місяців.
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Джерело: Слово та діло
Фото: Мінекономіки