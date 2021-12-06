Алкоголь в Україні подорожчає: які напої та коли очікувати підвищення цін

На початку 2022 року алкоголь в Україні коштуватиме дорожче. Це передбачено законопроектом №5600, який ухвалила Верховна Рада.

Згідно з документом, зміняться правила розрахунку пивного акцизу, які спиратимуться на кількість етилового спирту в алкогольному напої.

Який алкоголь стане дорожчим

Першим з алкогольних напоїв стане дорожчим пиво. Його оподатковуватимуть за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на виробництво пива.

Зараз діє податок 2,78 грн за 1 л, водночас він не залежить від міцності напою. Відповідно вартість пива міцністю 8% збільшиться на понад 2 грн.

На скільки подорожчає алкоголь

Акцизний податок (непрямий платіж на споживання окремих видів товарів, який включається в їхню ціну) для інших напоїв підвищать на 5%.

Вартість проїзду

Після опалювального сезону в Україні підвищаться ціни на проїзд у громадському транспорті Києва, заявив мер Віталій Кличко. Жителі міста, які мають Картку киянина, платитимуть 12 грн за одну поїздку.

Туристи або мешканці Київської області платитимуть дорожче – 14 грн за умови наявності проїздного квитка. Водночас одноразовий квиток для пасажирів коштуватиме 20 грн.