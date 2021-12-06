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Євро здешевшав, а долар майже без змін: курс валют в Україні 6 грудня

Людмила Богданова редакторка стрічки
Євро здешевшав, а долар майже без змін: курс валют в Україні 6 грудня

Курс долара в Україні за вихідні майже не змінився. Станом на понеділок, 6 грудня, долар коштує 27,3 коп., у п’ятницю американську валюту можна було придбати за 27,29 коп.

Євро впав у ціні на 11 коп., порівняно з п’ятницею. Наразі курс євро в Україні становить 30,83 коп.

Злотий за вихідні здешевшав на 2 коп. і наразі його можна придбати за 6,72 грн. Курс російського рубля зріс лише на 1 коп. 10 рублів в Україні 6 грудня коштуватимуть 3,71 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 6 грудня 2021:

  • $1 – 27,3 грн;
  • €1 – 30,83 грн;
  • 1 польський злотий – 6,72 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

курс валют в Україні 6 грудня

Курс долара у грудні

У перший місяць зими курс долара в Україні буде на рівні 27-28 грн за одиницю. За прогнозом економіста Олександра Хмелевського, вперше за багато років у грудні відбудеться зниження гривні, а не зміцнення.

Експерт зауважує, що таку ситуацію зумовила низка причин. По-перше, це данні про можливе вторгнення Росії на територію України. Якщо ця інформацію розвиватиметься, девальвація гривні продовжуватиметься.

Детальний прогноз про курс долара у грудні читайте у матеріалі.

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