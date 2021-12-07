Згідно з прийнятим на початку грудня державним бюджетом на 2022 рік, незабаром мають зрости зарплати для працівників із бюджетної сфери.

Коли саме і наскільки зростуть зарплати держслужбовців у 2022 році – читайте у матеріалі Факти ICTV.

ЄТС для бюджетної сфери у 2022 році планують підвищувати двічі: 1 січня та 1 жовтня.

Вказується, що оклад для працівників першого тарифного розряду становитиме:

2893 грн – з 1 січня 2022 року;

2982 грн – з 1 жовтня 2022 року.

Згідно з додатком до постанови КМУ №1298, тарифні ставки держслужбовців за ЄТС з 1 січня 2017 року розраховують на основі інформації про розмір окладу працівників першого тарифного розряду, який набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Але такий формат не є обов’язковим, і уряд має право на встановлення вищої ставки по ЄТС згодом, до 1 лютого 2022 року.

Якщо ж розраховувати ставки держслужбовців у 2022 році згідно з інформацією, зазначеною у держбюджеті, вони будуть такими:

Розряд Коефіцієнт Тарифна ставка за датами з округленням з 1 січня з 1 жовтня 1 1,00 2893 2982 2 1,09 3153 3250 3 1,18 3414 3519 4 1,27 3674 3787 5 1,36 3934 4056 6 1,45 4195 4324 7 1,54 4456 4592 8 1,64 4745 4890 9 1,73 5005 5159 10 1,82 5265 5427 11 1,97 5699 5875 12 2,12 6133 6322 13 2,27 6567 6769 14 2,42 7001 7216 15 2,58 7464 7694 16 2,79 8071 8320 17 3,00 8679 8946 18 3,21 9287 9572 19 3,42 9894 10198 20 3,64 10531 10854 21 3,85 11138 11481 22 4,06 11746 12107 23 4,27 12353 12733 24 4,36 12613 13002 25 4,51 13047 13449

У держбюджеті на 2022 рік уточнили, що витрати на оплату праці працівників державних органів збільшили з огляду на прогнозний індекс споживчих цін – на 6,2%.

При цьому для зарплат бюджетників не передбачили прив’язку до розміру мінімальної зарплати, яка у 2022 році становитиме:

6500 грн – з 1 січня;

6700 грн – з 1 жовтня.

Таким чином оклади працівників з першого по дванадцятий розряди за ЄТС виявилися нижчими, ніж встановлена ​​Верховною Радою мінімальна заробітна плата.

У подібних випадках набуває чинності Закон про оплату праці (частина 1 статті 31), і роботодавці вимушені будуть доплатити суму, що залишилась до мінімалки, працівникам, які виконали місячну норму.