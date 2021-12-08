Після завершення податкової амністії в Україні наступним етапом стане запровадження непрямих методів оподаткування. Йдеться про податкову оцінку операцій українців із придбання об’єктів нерухомості чи речей, вартість яких не відповідає рівню їхніх доходів.

Про це розповів в одному з інтерв’ю міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він пояснив, що перевірятимуться операції тих громадян, які не проходили податкову амністію та належним чином не задекларували свої доходи.

– Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме можливість робити податкову оцінку операцій фізосіб в частині придбання об’єктів нерухомості, або дороговартісних речей без належно задекларованих доходів. Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об’єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила… Наслідком цього буде те, що податкова має донарахувати суму несплачених податків, – зазначив Марченко.

Очільник Мінфіну уточнив, що такі податки будуть донараховані на різницю між офіційними доходами та вартістю покупки (а не на повну вартість придбаної нерухомості чи іншої покупки).

За словами Марченка, концепція відповідного законопроекту вже фактично готова, і найближчим часом може відбутися її обговорення.

Міністр також детально пояснив, як діятиме механізм непрямого оподаткування. Наприклад, у момент реєстрації угоди про купівлю-продаж нерухомості відповідні дані з’являться у податківців. Далі відбудеться перевірка інформації та доходів, сплачених з 1995 року.

При цьому людину ніхто не турбуватиме, якщо на те не буде підстав.

Вся перевірка проходитиме в автоматичному режимі.

– Автоматично. Податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, сумує їх, усі доходи, сплачені податки. Потім зіставляє суму цих доходів із інформацією про купівлю об’єкта нерухомості і його вартістю. Якщо ця людина амністувала і задекларувала ще доходи, це сумується також, і потім до такої людини або є питання, або їх немає, – наголосив Марченко.

Міністр додав, що станом на зараз у рамках податкової амністії було задекларовано вже понад 250 млн грн.

Як відомо, в липні президент Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання детінізації доходів шляхом запровадження одноразового добровільного декларування, який ще називають законом про податкову амністію.

Тепер громадяни, які ухилялися від сплати податків, можуть відкрити свої справжні доходи, уникнувши покарання. Для цього слід подати декларацію у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022-го.

Йдеться про активи, які з’явилися у власності фізосіб до 1 січня 2021 року, але за них не були сплачені податки. Із доходів треба сплатити збір (від 2,5% до 9%).