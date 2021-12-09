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Долар трішки здешевшав: курс валют на 9 грудня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Долар трішки здешевшав: курс валют на 9 грудня

9 грудня Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

У четвер євро додало чотири копійки в ціні й тепер становить уже 30,77 грн/1€.

Долар ближче до кінця робочого тижня здешевшав майже на 12 копійок. Нацбанк встановив для американської валюти курс на рівні 27,22 грн/1$.

Майже без змін 9 грудня залишився польський злотий – 6,69 грн. Російський рубль тепер коштує на дві копійки більше – 3,69 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 09.12:

  • $1 – 27,22 грн;
  • €1 – 30,77 грн;
  • 1 польський злотий – 6,69 грн;
  • 10 російських рублів – 3,69 грн.

курс долара 9 грудня 2021

Ухвалений 2 грудня державний бюджет України на 2022 влада називає “бюджетом розвитку та модернізації”, зокрема, тому, що суттєво зростуть видатки на освіту, медицину та інфраструктуру.

Однак економіст Олексій Кущ вважає, що держбюджет складений із досить низьким дефіцитом, який не стимулює відновлення економіки.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що мало які пункти бюджету вдасться виконати.

Та найбільше критики з боку опозиції та експертів лунає через слабку соціальну складову бюджету. Підвищення соцстандартів у 2022 році відбуватиметься куди повільніше, аніж у попередні роки.

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