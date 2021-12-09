В Україні дозволили автоматично перевести побутових споживачів, які є клієнтами ПОН (постачальника останньої надії), на фіксований газовий тариф у 7,96 грн за кубометр.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як відомо, механізм ПОН діяв для тих споживачів, які втратили свого постачальника. Функції ПОН (постачальника останньої надії) для них виконувала газопостачальна компанія Нафтогаз України.

Для таких споживачів до 30 листопада діяв встановлений урядом фіксований газовий тариф на рівні 7,96 грн за кубометр.

Пільговий період був затверджений постановою Кабінету міністрів від 25 жовтня 2021 року. Цей документ зрівняв ціни ПОН з поточним тарифом Нафтогазу.

У цей період побутові споживачі ПОН отримали можливість обрати будь-якого нового ринкового постачальника газу, щоб з 1 грудня 2021 року не переплачувати за блакитне паливо. Однак не всі зробили це.

1 грудня завершився пільговий період, а з ним і дія тарифу 7,96 грн/куб. м для споживачів постачальника останньої надії.

Як пояснили в Нафтогазі, таким споживачам довелося б оплачувати газ за ціною ПОН, яка станом на 8 грудня склала 46,22 грн за кубометр. Ціна ПОН прив’язана до спотових ринкових цін на газ.

Проте 29 листопада президент України Володимир Зеленский підписав закон про запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків в одиницях енергії. Цей документ дав підстави Нафтогазу просити НКРЕКП автоматично перевести клієнтів ПОН на фіксований тариф 7,96 грн/куб. м.

І в четвер, 9 грудня, НКРЕКП підтримала таке рішення, дозволивши Нафтогазу продавати газ побутовим споживачам ПОН за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр (а не за ринковою вартістю, яка вже перевищила 46 грн/куб. м).

Таких споживачів підключать до річного тарифного плану Фіксований.

– У результаті ще 445 тис. українських домогосподарств отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн/ куб.м. Без підключення до річного тарифного плану Фіксований їм довелося б оплачувати газ за ціною ПОН, що законодавчо прив’язана до спотових ринкових цін та станом на 8 грудня вже сягнула 46,22 грн/куб. м, – наголосили в Нафтогазі.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%. При цьому розрахунки облгазів варіюються залежно від регіону.

Водночас в Офісі президента заявили, що наразі жодних рішень щодо підвищення тарифів на розподіл (доставку) природного газу на 2022 рік не ухвалювалось.

Джерело: НКРЕКП, Нафтогаз України