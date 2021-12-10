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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро й долар здешевшали: курс валют на 10 грудня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
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10 грудня Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

В останній робочий день тижня євро здешевшало майже на дев’ять копійок й тепер становить уже 30,68 грн/1€.

Долар у п’ятницю, так само, як і напередодні, впав у ціні майже на 12 копійок. Нацбанк встановив для американської валюти курс на рівні 27,1 грн/1$.

На три та одну копійку відповідно 10 грудня впали в ціні польський злотий – 6,66 грн – та російський рубль – 3,68 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 10.12:

  • $1 – 27,1 грн;
  • €1 – 30,68 грн;
  • 1 польський злотий – 6,66 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив Середньострокову стратегію управління державним боргом України на 2021-2024 роки.

Згідно з документом, за три роки держборг скоротиться до 47% ВВП.

Стратегія передбачає досягнення чотирьох ключових цілей на наступні три роки. Ідеться, зокрема, про:

  • збільшення частки держборгу в національній валюті;
  • залучення довгострокового пільгового фінансування;
  • продовження відносин з інвесторами;
  • забезпечення рівномірного графіка погашення боргу.

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