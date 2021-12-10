10 грудня Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.
В останній робочий день тижня євро здешевшало майже на дев’ять копійок й тепер становить уже 30,68 грн/1€.
Долар у п’ятницю, так само, як і напередодні, впав у ціні майже на 12 копійок. Нацбанк встановив для американської валюти курс на рівні 27,1 грн/1$.
На три та одну копійку відповідно 10 грудня впали в ціні польський злотий – 6,66 грн – та російський рубль – 3,68 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 10.12:
- $1 – 27,1 грн;
- €1 – 30,68 грн;
- 1 польський злотий – 6,66 грн;
- 10 російських рублів – 3,68 грн.
9 грудня Кабінет міністрів ухвалив Середньострокову стратегію управління державним боргом України на 2021-2024 роки.
Згідно з документом, за три роки держборг скоротиться до 47% ВВП.
Стратегія передбачає досягнення чотирьох ключових цілей на наступні три роки. Ідеться, зокрема, про:
- збільшення частки держборгу в національній валюті;
- залучення довгострокового пільгового фінансування;
- продовження відносин з інвесторами;
- забезпечення рівномірного графіка погашення боргу.