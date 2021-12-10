Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2022 рік.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, де йдеться про те, що законопроект №6000 повернуто з підписом президента.

Верховна Рада ухвалила закон №6000 про державний бюджет на 2022 рік у другому читанні та в цілому 2 грудня. Пріоритетами держбюджету-2022 є медицина, освіта, сфера оборони та безпеки, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.

Доходи держбюджету-2022 становитимуть 1,322 трлн грн. Витрати зростуть на 3,8% – до 1,497 трлн.

Одними з найбільших будуть видатки на оборону. У державному бюджеті на 2022 рік вони становитимуть 6% від валового внутрішнього продукту. Це понад 323 млрд грн.

Згідно з документом, зростання реального ВВП України у 2022 році прогнозується на рівні 3,8%. Курс національної валюти закладено на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Крім того, у 2022 році тричі змінюватиметься розмір прожиткового мінімуму. У зв’язку з цим мінімальна заробітна плата наступного року зросте на 200 грн і з 1 жовтня становитиме 6 700 грн.

Також, згідно з бюджетом-2022, українцям планують підвищити мінімальну пенсію. З 1 січня вона становитиме 1 934 грн, з 1 липня – 2 027 грн, а з 1 грудня – 2 093 грн.