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Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2022 рік

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
зеленський закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2022 рік.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, де йдеться про те, що законопроект №6000 повернуто з підписом президента.

Верховна Рада ухвалила закон №6000 про державний бюджет на 2022 рік у другому читанні та в цілому 2 грудня. Пріоритетами держбюджету-2022 є медицина, освіта, сфера оборони та безпеки, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.

Доходи держбюджету-2022 становитимуть 1,322 трлн грн. Витрати зростуть на 3,8% – до 1,497 трлн.

Одними з найбільших будуть видатки на оборону. У державному бюджеті на 2022 рік вони становитимуть 6% від валового внутрішнього продукту. Це понад 323 млрд грн.

Згідно з документом, зростання реального ВВП України у 2022 році прогнозується на рівні 3,8%. Курс національної валюти закладено на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Крім того, у 2022 році тричі змінюватиметься розмір прожиткового мінімуму. У звязку з цим мінімальна заробітна плата наступного року зросте на 200 грн і з 1 жовтня становитиме 6 700 грн.

Також, згідно з бюджетом-2022, українцям планують підвищити мінімальну пенсію. З 1 січня вона становитиме 1 934 грн, з 1 липня – 2 027 грн, а з 1 грудня – 2 093 грн.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Офіс президента

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