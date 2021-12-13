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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро й долар продовжують дешевшати: курс валют на 13 грудня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Курс долара

13 грудня Національний банк України знову знизив курс євро й долара до гривні.

У понеділок євро здешевшало на 23 копійки й тепер становить уже 30,45 грн/1€.

Долар у перший робочий день тижня впав у ціні на вісім копійок. Нацбанк встановив для американської валюти курс на рівні 27,02 грн/1$.

Шість копійок 13 грудня втратив польський злотий – 6,6 грн. Російський рубль залишився майже без змін – 3,68 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 13.12:

  • $1 – 27,02 грн;
  • €1 – 30,45 грн;
  • 1 польський злотий – 6,6 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

курс валют 13 грудня 2021

Національний банк України розпочне переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми, яка прийде на зміну поточній програмі stand-by, що завершується в 2022 році.

Нагадаємо, що 24 листопада Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

Згідно з документом, країна повинна виконати низку зобов’язань для наступного перегляду програми в березні 2022 року.

18-місячну програму stand-by для України на $5 млрд МВФ затвердив у червні 2020 року. Того ж місяця Фонд надав Україні перший транш у розмірі $2,1 млрд.

22 листопада рада директорів МВФ ухвалила рішення про перерахування другого траншу в розмірі $699 млн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці гроші витратять на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками Covid-19.

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