Запуск російського газопроводу Північний потік-2 загрожуватиме безпеці східної та центральної Європи.

Таку думку в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica висловив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Росія всіляко тисне на країни Європи, щоб домогтися запуску газопроводу.

Зеленський зазначив, що введення Північного потоку-2 в експлуатацію також означатиме кінець транспортування блакитного палива через територію України.

– Сам факт, що Північний потік-2 гіпотетично може бути введений в експлуатацію, є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону… Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться, – наголосив Зеленський.

Що відомо про ймовірний запуск Північного потоку-2

Північний потік-2 (або ж Nord Steam-2) – це газопровід з Росії до Німеччини через Прибалтику. Його загальна довжина становить понад 1200 км. Газогін зможе транспортувати близько 55 млрд кубометрів газу на рік.

У середині листопада німецький регулятор (Федеральне мережеве агентство – Bundesnetzagentur) призупинив процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу. Причина – не та організаційна структура, яка б відповідала німецьким законам.

За прогнозами західних ЗМІ, запуск Північного потоку-2 може затягнутися до травня 2022 року.

Тим часом одразу дві компанії з України отримали дозвіл долучитися до процесу сертифікації оператора газопроводу: НАК Нафтогаз України та Оператора ГТС України. Це дасть змогу нашій країні відстоювати свою позицію під час процедури сертифікації.

На тлі концентрації російський військ поблизу кордонів України почали лунати заяви про можливість зупинки проекту газопроводу.

Так, у США запевнили, що якщо Росія вторгнеться в Україну, Північний потік-2 буде зупинено.

А голова міністерства економіки та клімату Німеччини, віце-канцлер країни Роберт Габек припустив, що сертифікацію Північного потоку-2 можна використати для стримування РФ.