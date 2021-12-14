Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 грудня 2021 року.
НБУ встановив курс долара на рівні 26,88 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала 27,02 грн/1$.
Європейська валюта теж трохи понизилася і наразі становить 30,32 грн/1€, днем раніше євро було 30,45 грн/1€.
Подібне незначне зростання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.
Курс валют в Україні від НБУ на 14.12:
- $1 – 26,8846 грн;
- €1 – 30,3272 грн;
- 1 польський злотий – 6,5638 грн;
- 10 російських рублів – 3,6606 грн.
Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.
Так, у головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 і 28,7 грн/$1 на кінець року.
Джерело: НБУ