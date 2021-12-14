Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 грудня 2021 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 26,88 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала 27,02 грн/1$.

Європейська валюта теж трохи понизилася і наразі становить 30,32 грн/1€, днем ​​раніше євро було 30,45 грн/1€.

Подібне незначне зростання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 14.12:

$1 – 26,8846 грн;

€1 – 30,3272 грн;

1 польський злотий – 6,5638 грн;

10 російських рублів – 3,6606 грн.

Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.

Так, у головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 і 28,7 грн/$1 на кінець року.

Джерело: НБУ