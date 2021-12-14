Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Менше 27 грн за долар: курс валют в Україні на 14 грудня

Марія Степанюк редактор стрічки
евро під ялинку

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 грудня 2021 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 26,88 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала 27,02 грн/1$.

Європейська валюта теж трохи понизилася і наразі становить 30,32 грн/1€, днем ​​раніше євро було 30,45 грн/1€.

Подібне незначне зростання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 14.12:

  • $1 – 26,8846 грн;
  • €1 – 30,3272 грн;
  • 1 польський злотий – 6,5638 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6606 грн.

Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.

Так, у головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 і 28,7 грн/$1 на кінець року.

Джерело: НБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка