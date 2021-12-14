Повернення вкрадених екс-власниками банків активів слід доручити приватним компаніям – фінансист Андрій Волков

Андрій Волков, засновник та партнер групи компаній Інвестохіллс, яка спеціалізується на роботі з проблемними кредитами, вважає, що повернення вкрадених екс-власниками банків активів потрібно доручити приватним компаніям, які спеціалізуються на їхньому розшуку, з правом позиватися від імені держави Україна та ділити з ними одержані доходи.

Про це фінансист написав у своїй колонці в НВ.Бізнес, коментуючи текст Меморандуму про економічну та фінансову політику, який наприкінці листопада за результатами завершення перегляду програми stand-by для України оприлюднив Міжнародний валютний фонд.

Свої слова Волков аргументував тим, що два державні органи, які працюють над поверненням активів сьогодні, а саме ФГВФО та спеціальне Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, досі не продемонстрували результатів щодо повернення активів, а також не надали чіткого плану дій, як це потрібно робити.

– Можливо, проблема у відсутності необхідного досвіду та компетенцій? Або ж справа у корупційній складовій? Але, очевидно, що значно більшу ефективність могли б продемонструвати приватні компанії, які спеціалізуються на розшуку активів. Тому що, як показує практика, якщо поверненням активів починають займатися держструктури, то як результат Україна отримує даремно витрачені бюджетні гроші та розквіт корупції, – зазначив Волков.

За його словами, зараз потрібна серйозна інституційна реформа відповідних органів та серйозні зміни у законодавчій базі. В іншому випадку проблеми з екс-власниками збанкрутілих банків Україна так і не зможе вирішити.

Нагадаємо, виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику дозволить Україні отримати від МВФ $2,2 млрд, необхідні для забезпечення макроекономічної стабільності.

Структурний “маяк” останнього Меморандуму України з МВФ – це вимога до Офісу генпрокурора опублікувати до кінця грудня деталізований по кожному банку піврічний звіт про результати кримінальних проваджень проти екс-власників банків-банкрутів, їхніх топ-менеджерів та інших інсайдерів.