Рада підтримала законопроект про заборону фінансових пірамід

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №5865. Він передбачає запровадження механізмів, спрямованих на ліквідацію фінансових пірамід.

Ініціативу у першому читанні підтримали 247 народних депутатів.

Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що документ містить дуже важливі положення, спрямовані на створення цивілізованого фондового ринку в Україні.

Згідно з законом, фінансовою пірамідою називають шахрайство з використанням фінансових інструментів, яке передбачає створення, функціонування та просування, зокрема за допомогою ЗМІ, схеми взаємовідносин між засновником схеми та її інвесторами, відповідно до якої залученим інвесторам обіцяють отримання значного пасивного доходу, а виплата такого доходу залежить від залучення нових інвесторів до функціонування схеми.

Стаття 164 цього закону забороняє фінансові піраміди. У ній йдеться про те, що особа не має права створювати, забезпечувати функціонування або просування фінансових пірамід. Така заборона стосується будь-яких юридичних або фізичних осіб.

Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків законопроект №5865 забороняє розповсюджувати рекламу щодо фінансових пірамід.

Крім того, документ передбачає, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повинна визначати та оприлюднювати перелік ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди, а також прийнятні ринкові практики, які не є фінансовими пірамідами.