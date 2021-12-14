Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу, або, як його ще називають, ресурсного закону №5600.

Народні депутати відхилили усі проекти постанов, які передбачали скасування рішення про ухвалення закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

За результатами голосування, жоден із 24 зареєстрованих проектів постанов не набрав необхідних 226 голосів. Тепер закон №5600 розблокований та може йти на підписання голові Верховної Ради та президенту.

30 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект №5600 про збалансованість бюджетних надходжень з поправками до Податкового кодексу. Він передбачає підвищення ставок низки податків.

Згідно з законом, запроваджується мінімальне податкове зобов’язання. Це сума податків, яку власник сільськогосподарської землі повинен сплачувати до бюджету.

Ще одна норма цього закону передбачає запровадження податку у розмірі 18% на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції. Також закон передбачає підвищення розміру ставок на алкоголь на 5%.

Більше про те, які податки зростуть і на скільки – читайте у нашому матеріалі.