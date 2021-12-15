Фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які вказали неправильний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN), мають можливість ще раз подати заяву на отримання матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, ці кошти зможе отримати обмежена кількість людей, які правильно внесли інформацію під час подання заяви. Йдеться про 2,5 тис. людей.

Як отримати матеріальну допомогу

Усі особи, які вказали некоректну інформацію, отримали лист на електронну пошту. У мобільному додатку Дія з’явиться push-сповіщення, в якому зазначать посилання для уточнення реквізитів на сайті.

Електронний лист може надійти на пошту та потрапити у розділ Спам, тож у Мінцифри порадили ретельно перевірити цю папку.

Щоб отримати матеріальну допомогу, перейдіть на сайт та авторизуйтеся на порталі Дія. Виправте некоректні дані про себе у профілі користувача.

Якщо вся інформація вказана правильно, тоді натисніть кнопку Далі. Введіть міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) та клікніть пункт Готово.

Коли чекати нарахування 8 тис. грн

Після виконання цих дій, надішліть заяву на отримання матеріальної допомоги та очікуйте зарахування 8 тис. грн на ваш рахунок.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що фізичні особи-підприємці та наймані працівники можуть скористатися такою можливістю та уточнити рахунок для отримання грошей до 12 грудня.