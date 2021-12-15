У Кривому Розі стартував відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності Worldskills Ukraine

Конкурс спрямований на підтримку талановитої молоді та сприяє формуванню інтересу до робітничих професій.

110 молодих робітників та студентів з усієї Дніпропетровщини беруть участь у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine. Проходить він у Кривому Розі.

Змагання проходять у шести компетенціях – слюсарні, електромонтажні, зварювальні та токарні роботи, підйом і транспортування вантажів, експлуатація та обслуговування залізничного транспорту.

Як розповіли в Метінвесті, компанія вже шість років виступає генеральним партнером Worldskills Ukraine – наймасштабнішого конкурсу робітничих професій для молоді віком від 18 до 22 років.

Ці змагання організовані МОН за підтримки Метінвесту.

Worldskills Ukraine проходить у два етапи: відбірковий і фінальний, на першому конкурсанти протягом трьох днів демонструють свої професійні навички в обмежений час.

– Сотні хлопців і дівчат завдяки WorldSkills Ukraine зарекомендували себе перед роботодавцями і отримали можливість працювати на підприємствах України, зростати професійно і будувати свою кар’єру вдома, – розповіла начальник відділу профтехосвіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської області Оксана Дудля.

Фінал конкурсу відбудеться в Києві навесні 2022 року, в ньому переможці регіонального рівня змагатимуться у 18 компетенціях.

Фото: Worldskills Ukraine