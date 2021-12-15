Виплата по тисячі гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям суттєво не вплине на рівень інфляції в Україні.

Про це розповів в одному з інтерв’ю голова Національного банку України Кирило Шевченко.

За його словами, обсяг президентської програми виплат за Covid-вакцинацію є відносно невеликим. Так, цього року на виплати виділили з державного бюджету 8 млрд грн.

Шевченко уточнив, що це не той обсяг програми, який може суттєво вплинути на інфляцію (зростання споживчих цін).

Як пояснив голова НБУ, Covid-кошти можна витратити лише на окремі види послуг (кіно, театр, поїздки всередині України тощо), і частка цих послуг у споживчому наборі є незначною.

– Тисяча гривень на людину не зможе суттєво стимулювати і без того високий споживчий попит. Також варто враховувати, що витратити ці кошти можна буде лише на окремі види послуг, які є недозавантаженими зараз і займають дуже незначну частку в споживчому наборі, – зазначив Шевченко.

Згідно з розрахунками Нацбанку, вплив Covid-виплат на показники річної інфляції складе близько 0,1 відсоткового пункта.

– У нас був розрахунок, до 0.1 в.п. впливу на показник річної інфляції, – наголосив Шевченко.

Варто зазначити, що в Національному банку України прогнозують інфляцію на кінець 2021 року на рівні близько 10%.

У листопаді споживча інфляція в Україні (зростання цін на товари і послуги) сповільнилась і становила 10,3%. Водночас у жовтні цей показник був на рівні 10,9%.

Що відомо про виплату тисячі за Covid-вакцинацію

У листопаді президент Володимир Зеленський оголосив про запуск програми з виплат по 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу обома дозами. Ці кошти можна буде використати на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, на відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, купівлю книг тощо.

Кабмін назвав програму з видачі тисячі гривень за Covid-вакцинацію єПідтримка.

Програма стартує з 19 грудня. А пілотний проект у застосунку Дія запустили в понеділок, 13 грудня.

Під дію програми потраплять усі, хто отримав два щеплення проти коронавірусу як до, так і після 19 грудня.

Українці ж віком 60+ років з січня 2022 року зможуть витратити 1 тис. грн, яку отримають за вакцинацію, на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.