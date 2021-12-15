15 грудня Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

У середу євро додало в ціні 20 копійок і тепер становить уже 30,53 грн/1€.

Долар до середини тижня здорожчав на 11 копійок. Нацбанк встановив для американської валюти курс на рівні 27 грн/1$.

На три копійки 15 грудня здорожчав польський злотий – 6,59 грн, російський рубль на копійку – 3,67 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 15.12:

$1 – 27 грн;

€1 – 30,53 грн;

1 польський злотий – 6,59 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

У 2022 році у випадку ймовірного вторгнення РФ курс гривні може знизитися до 50 грн за долар чи навіть більше.

За словами кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, фінансові ринки може охопити паніка. Через це нерезиденти та українські компанії почнуть виводити кошти з України.

Не менший вплив на курс гривні в новому році матиме й енергетична криза, що нині триває.

Тиск на гривню здійснює й той факт, що Україна змушена купувати газ, вугілля, електроенергію за кордоном за завищеними цінами, витрачаючи на це валюту.