Верховна Рада не змогла відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів ще на рік – до 1 січня 2023 року.

За включення законопроекту №6376 до порядку денного позачергового засідання проголосувало лише 102 народні депутати з 226 необхідних.

36 голосів за було від фракції Слуга народу, 12 – Опозиційної платформи – За життя, 21 – Європейської солідарності, 10 – Батьківщини , 11 – групи За майбутнє, 4 – групи Довіра, 8 – від позафракційних.

Із фракції Голос пропозицію першого віце-спікера Олександра Корнієнка включити питання до порядку денного засідання не підтримав ніхто.

17 грудня голова Верховної ради Руслан Стефанчук на вимогу 155 народних депутатів скликав позачергову сесію, щоб включити до порядку денного та розглянути законопроект № 6376 про внесення змін до Податкового кодексу, щоб відтермінувати запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОПів.

Ухвалити закон просили і самі підприємці, які вийшли на мітинг під Верховну Раду. Але оскільки необхідної кількості голосів зібрати не вдалося, то з січня 2022 року касові апарати будуть потрібні всім фізособам- підприємцям другої, третьої і четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.