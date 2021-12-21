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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ескалація з боку РФ та Омікрон негативно вплинули на економіку України – НБУ

Валентина Летяк редакторка стрічки
інфляція економіка

Ескалація конфлікту з Росією, зростання цін на енергоносії у Європі та поширення нових штамів коронавірусу негативно позначилися на економіці України.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук, презентуючи звіт про фінансову стабільність.

– Зовнішнє середовище стало для української економіки більш загрозливим. Насамперед це пов’язано з ескалацією конфлікту з Російською Федерацією, – пояснив банкір.

Також, за його словами, одним з наслідків цієї ескалації стало суттєве зростання цін на газ у Європі, що є певною загрозою і для української економіки.

Серед інших зовнішніх ризиків Ніколайчук назвав новий штам коронавірусу Омікрон.

– Водночас ми відзначаємо, що вітчизняна економіка має достатньо високий запас міцності, – наголосив заступник голови НБУ.

Національний банк у жовтні був змушений зменшити прогноз зростання ВВП України в 2021 році з 3,8% до 3,1%.

Серед причин – пандемія коронавірусу та подорожчання енергоносіїв.

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Фото: Depositphotos

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