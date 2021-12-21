Велике будівництво на Укрзалізниці: компанія вийшла на прибуток замість очікуваних 8 млрд грн збитків

Укрзалізниця, яка могла цього року отримати збитки у розмірі 8 млрд грн, закінчує рік з прибутком.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами міністра, УЗ вдалось досягти таких результатів завдяки структурним змінам в компанії, а також завдяки відновленню залізничної інфраструктури в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

– УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того – закладено фундамент до системного оновлення, як інфраструктури, так і рухомого складу. Це командний результат, який ще раз підтверджує, що ми – на правильному шляху, – наголосив міністр.

За цей рік було електрифіковано перші з десятка запланованих маршрутів, запущено нові потяги та створено нові напрямки, проектуються станції Київського приміського експресу.

Олександр Кубраков зазначив, що ще наприкінці травня Укрзалізниця перебувала у глибокій кризі. Згідно з рішенням РНБО, було запроваджено Антикризовий штаб УЗ на базі міністерства інфраструктури, аби попередити колапс залізничної галузі.

Зупинити руйнацію стратегічної державної компанії допомогли 3 ключові рішення. По-перше, УЗ отримала можливість закуповувати електроенергію напряму у виробника – Енергоатому.

Вже перший укладений контракт за новими правилами дозволив зекономити понад 4 млрд грн.

По-друге, компанія вперше підвищила тарифи на вантажні перевезення. Це дозволило отримати додаткових 2 млрд грн у цьому році і ще 12 млрд у наступному.

– Це рішення було непопулярним, його намагалися оскаржити у судах, та все ж системний бізнес розуміє – підвищення тарифів необхідне для того, щоб Укрзалізниця мала ресурси на відновлення. Майже половина залізничних шляхів має прострочені ремонтні терміни, середній вік вантажних вагонів – 29 років. Без капітальних інвестицій залізниця стане ще повільнішою, небезпечнішою, а згодом і непотрібною ані бізнесу, ані державі, – сказав міністр.

По-третє, УЗ перейшла до слідування принципам OECD та корпоративного управління. Реформа корпоративного управління є ключем до системної та злагодженої роботи державної компанії.

– Із закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради нами було оголошено новий конкурс, який відбувається із дотриманням усіх правил та процедур. Уже найближчим часом очікую початок роботи повноцінної Наглядової ради, яка запустить процес відбору правління, – додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці стає наступним важливим напрямком програми Велике будівництво.