Прогрес у виконанні Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом наразі становить понад 61%.

Про це поінформувала сьогодні на онлайн-брифінгу віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Станом на сьогодні ми маємо понад 61% виконання всіх зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію. Фактично лише через половину терміну, на який розраховано Угоду, – наголосила вона.

Віце-прем’єр зазначила, що така динаміка безпосередньо впливає на торгівлю України з ЄС. Так, експорт продукції та послуг з нашої держави до Євросоюзу зріс майже на 40% порівняно з часом до пандемії (дев’ятьма місяцями 2019 року).

Стефанішина поінформувала, що протягом 2021 року Верховна Рада України ухвалила понад 30 проектів законів, які стосувалися виконання Угоди про асоціацію з ЄС (починаючи від енергетичного сектора та закінчуючи транспортним).

Віце-прем’єр додала, що цього року багато уваги приділялося поглибленню секторальної інтеграції з ЄС.

– Ми передали Єврокомісії перші пропозиції щодо перегляду Угоди про асоціацію та здійснили оцінку прогресу за всі п’ять років. І сьогодні ведемо перемовини щодо перегляду торгових параметрів Угоди. Сподіваємося, що вже на першу половину 2022 року матимемо узгоджену позицію ЄС, і наші експортери та імпортери отримають ширший доступ до ринку Євросоюзу, – розповіла Стефанішина.

За її словами, в майбутньому будуть подані нові пропозиції про отримання додаткових торгових преференцій.

Як відомо, підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом проходило в два етапи. Політичну частину Угоди було підписано в березні 2014 року. А в червні того ж року – економічну частину.

1 грудня президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що метою України є імплементація Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

12 жовтня в рамках саміту Україна-ЄС у Києві відбулося підписання угоди про відкрите небо з Євросоюзом. Документ ще називають авіаційним безвізом. Угода запроваджує нові стандарти безпеки польотів, сприятиме збільшенню кількості рейсів, розширенню їх географії, а також подешевшанню квитків.

Водночас Україна планує укласти з ЄС ще чотири угоди. Йдеться про підписання безвізів у сферах митниці, енергетики, промисловості та цифровізації.