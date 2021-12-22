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Долар втратив позиції, а євро здорожчало: курс валют в Україні 22 грудня

Людмила Богданова редакторка стрічки
долари

Курс валют в Україні оновився. Офіційний курс долара станом на середу, 22 грудня, становить 27,26 грн. За добу американська валюта впала в ціні на 2 коп.

Курс євро 22 грудня становить 30,78 грн. Європейська валюта здорожчала на 1 коп., порівняно з попереднім банківським днем.

Ціна польського злотого залишилася незмінною – 6,64 грн за одиницю. Курс російського рубля, навпаки, піднявся в ціні.

Наразі 10 рублів в Україні можна придбати за 3,69 грн. У попередній банківський день російська валюта коштувала 3,64 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.12:

  • $1 –27,26 грн;
  • €1 – 30, 78 грн;
  • 1 польський злотий – 6,64 грн;
  • 10 російських рублів – 3,69 грн.

Курс долара у 2022 році

У разі вторгнення Росії на територію України курс долара суттєво підвищиться. За прогнозом незалежного експерта Олександра Хмелевського, вартість американської валюти в Україні сягатиме 50 грн.

На думку експерта, на курс валют в Україні також впливатиме енергетична криза. Взимку будуть відбуватися віялові відключення електроенергії та опалення.

Газ, вугілля та електроенергію доведеться купувати за кордоном за завищеними цінами. Детальний прогноз щодо курсу долара у 2022 році читайте у матеріалі.

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